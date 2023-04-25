Иван Штырков: голые кулаки для меня сейчас реальнее, чем продолжение карьеры в MMA
Поделиться
Известный боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о том, что кулачные бои для него сейчас в большем приоритете, чем выступление в смешанных единоборствах.
«Голые кулаки реальнее, чем продолжение карьеры в MMA. Есть желание, осталось воплотить его в жизнь. Нужны громкие имена. Это не обязательно могут быть кулачники – они могут быть из MMA или боксёрами. С Сашей Шлеменко я уже говорил, что не подерусь по MMA. Но это не значит, что я не подерусь по кикбоксингу или кулачке», — сказал Штырков на пресс-конференции.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
16:18
-
16:16
-
16:09
-
15:58
-
15:17
-
14:31
-
14:21
-
14:11
-
14:05
-
13:57
-
13:56
-
13:36
-
12:49
-
12:30
-
11:49
-
11:30
-
11:26
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
04:36
-
01:17
-
00:55
-
00:41
-
00:29
- 24 апреля 2023
-
23:52
-
23:04
-
22:32
-
22:04
-
21:50
-
20:47
-
19:27
-
18:18
-
18:09
Партнерский контент