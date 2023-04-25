Иван Штырков: голые кулаки для меня сейчас реальнее, чем продолжение карьеры в MMA

Известный боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о том, что кулачные бои для него сейчас в большем приоритете, чем выступление в смешанных единоборствах.

«Голые кулаки реальнее, чем продолжение карьеры в MMA. Есть желание, осталось воплотить его в жизнь. Нужны громкие имена. Это не обязательно могут быть кулачники – они могут быть из MMA или боксёрами. С Сашей Шлеменко я уже говорил, что не подерусь по MMA. Но это не значит, что я не подерусь по кикбоксингу или кулачке», — сказал Штырков на пресс-конференции.