Netflix анонсировал документальный сериал «Макгрегор навсегда»

Популярный стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального сериала «Макгрегор навсегда», который посвящён ирландскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
На официальном YouTube-канале Netflix появился тизер к сериалу, который выйдет на платформе 17 мая.
Трейлер документального сериала «Макгрегор навсегда»:
«Мой новый документальный сериал «Макгрегор навсегда» выйдет в Netflix 17 мая. Единственное место, где можно услышать мою реальную историю, которая только начинается», — написал сам боец на своей странице в социальных сетях.
Конор Макгрегор провёл 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний раз в октагон ирландец выходил в июле 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. В этом году Макгрегор планирует вернуться и должен провести бой с Майклом Чендлером.
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