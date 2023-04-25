Netflix анонсировал документальный сериал «Макгрегор навсегда»

Популярный стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального сериала «Макгрегор навсегда», который посвящён ирландскому бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

На официальном YouTube-канале Netflix появился тизер к сериалу, который выйдет на платформе 17 мая.

Трейлер документального сериала «Макгрегор навсегда»:

«Мой новый документальный сериал «Макгрегор навсегда» выйдет в Netflix 17 мая. Единственное место, где можно услышать мою реальную историю, которая только начинается», — написал сам боец на своей странице в социальных сетях.

Конор Макгрегор провёл 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний раз в октагон ирландец выходил в июле 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. В этом году Макгрегор планирует вернуться и должен провести бой с Майклом Чендлером.