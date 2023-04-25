Пауло Коста: Блахович лжёт, я никогда не отказывался от боя

Боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Пауло Коста отреагировал на слова экс-обладателя титула в полутяжёлом дивизионе Яна Блаховича, который ранее заявил, что бразилец отказался от поединка с ним.

«Блахович лжёт. Я никогда не отказывался от поединка, и вообще-то он сам отказался от этого. Я вёл переговоры о том, чтобы выйти на этот бой. Три или четыре дня мы обсуждали это с UFC. Я был счастлив, что этот бой может состояться, так что я не отказывался», — сказал Коста в эфире шоу The MMA Hour.

Ранее сообщалось, что Коста и Блахович могут провести поединок в полутяжёлом весе в рамках турнира UFC 288.

Коста последний раз выходил в октагон в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда. Последний бой Блаховича состоялся в декабре 2022 года с Магомедом Анкалаевым и завершился вничью.