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Менеджер Умара Нурмагомедова сообщил, когда боец проведёт следующий поединок

Менеджер Умара Нурмагомедова сообщил, когда боец проведёт следующий поединок
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, занимающего 11-е место в рейтинге легчайшего веса UFC, рассказал, когда боец проведёт следующий бой.

«Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой в июле или августе», — приводит слова Магомедова ТАСС.

В активе Умара Нурмагомедова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он не потерпел ни одного поражения. В последнем бою россиянин нокаутировал бразильца Раони Барселоса.

После этого Умар Нурмагомедов неоднократно вызывал разных бойцов на поединок, но так и не получил нового соперника. В частности, Умар выражал желание провести поединок с такими бойцами, как Доминик Круз, Кори Сэндхаген и Мераб Двалишвили.

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