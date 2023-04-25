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Келвин Гастелум принял решение вернуться в полусредний вес UFC

Келвин Гастелум принял решение вернуться в полусредний вес UFC
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум намерен вернуться в полусреднюю весовую категорию.

«Келвин Гастелум сказал нам, что возвращается в полусредний дивизион, и руководство UFC согласно с его решением. Следующий бой он рассчитывает провести в сентябре. Кроме того, он будет работать с диетологом Даны Уайта», — написал на своей странице в социальных сетях журналист Карлос Легаспи со ссылкой на самого бойца.

Напомним, свой последний бой Гастелум провёл в среднем весе. Келвин выиграл у Криса Кёртиса единогласным решением судей. В 2019 году Гастелум проиграл судейским решением Исраэлю Адесанье в поединке за временный титул в среднем весе.

Последний раз в полусреднем весе Гастелум дрался в 2016 году.

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