Келвин Гастелум принял решение вернуться в полусредний вес UFC

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум намерен вернуться в полусреднюю весовую категорию.

«Келвин Гастелум сказал нам, что возвращается в полусредний дивизион, и руководство UFC согласно с его решением. Следующий бой он рассчитывает провести в сентябре. Кроме того, он будет работать с диетологом Даны Уайта», — написал на своей странице в социальных сетях журналист Карлос Легаспи со ссылкой на самого бойца.

Напомним, свой последний бой Гастелум провёл в среднем весе. Келвин выиграл у Криса Кёртиса единогласным решением судей. В 2019 году Гастелум проиграл судейским решением Исраэлю Адесанье в поединке за временный титул в среднем весе.

Последний раз в полусреднем весе Гастелум дрался в 2016 году.