Бёрнс: побью Мухаммада досрочно, он ни за что не продержится со мной пять раундов

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о предстоящем поединке с Белалом Мухаммадом.

«Если я хочу закрепиться в статусе главного претендента на титул, то мне нужно убрать этого парня. Я побью Белала досрочно. Плевать, сколько у меня уйдёт раундов на это, но я остановлю это. Он ни за что не выдержит пять раундов в клетке со мной. Это главная причина, почему я настаивал на пятираундовом поединке — я добуду финиш», — сказал Бёрнс в интервью Submission Radio.

Поединок Гилберта Бёрнса и Белала Мухаммада станет соглавным событием турнира UFC 288, который состоится в ночь на 7 мая.

Стоит отметить, что оба бойца приняли бой на коротком уведомлении, так как из карда выбыл поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры.