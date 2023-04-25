Холлоуэй: с удовольствием проведу бой с Джервонтой Дэвисом
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй заявил, что готов провести поединок с американским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом.
«Я бы с удовольствием побоксировал. Давайте устроим большой бой с Джервонтой. Дэвис придерживается тактики Флойда Мейвезера, так почему бы ему не провести бой с парнем из ММА? Проведём крупное событие, только пусть не добавляет в контракт пункт о регидратации, как это было перед боем с моим братом Райаном Гарсией», — сказал Холлоуэй в эфире шоу The MMA Hour.
Напомним, на прошлой неделе в Лас-Вегасе Джервонта Дэвис выиграл у Райана Гарсии нокаутом в седьмом раунде и защитил титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
22:53
-
22:17
-
21:55
-
21:18
-
20:52
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
19:17
-
18:05
-
17:27
-
17:17
-
16:59
-
16:18
-
16:16
-
16:09
-
15:58
-
15:17
-
14:31
-
14:21
-
14:11
-
14:05
-
13:57
-
13:56
-
13:36
-
12:49
-
12:30
-
11:49
-
11:30
-
11:26
-
10:34
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
04:36
Партнерский контент