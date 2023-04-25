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Холлоуэй: с удовольствием проведу бой с Джервонтой Дэвисом

Холлоуэй: с удовольствием проведу бой с Джервонтой Дэвисом
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Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй заявил, что готов провести поединок с американским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом.

«Я бы с удовольствием побоксировал. Давайте устроим большой бой с Джервонтой. Дэвис придерживается тактики Флойда Мейвезера, так почему бы ему не провести бой с парнем из ММА? Проведём крупное событие, только пусть не добавляет в контракт пункт о регидратации, как это было перед боем с моим братом Райаном Гарсией», — сказал Холлоуэй в эфире шоу The MMA Hour.

Напомним, на прошлой неделе в Лас-Вегасе Джервонта Дэвис выиграл у Райана Гарсии нокаутом в седьмом раунде и защитил титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

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