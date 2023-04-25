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Ковингтон: пусть Бёрнс и Мухаммад перестанут околачивать бойцов в прелимах

Ковингтон: пусть Бёрнс и Мухаммад перестанут околачивать бойцов в прелимах
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон высказался о поединке между Гилбертом Бёрнсом и Белалом Мухаммадом.

Поединок станет соглавным событием на турнире UFC 288, который состоится в ночь на 7 мая.

«Мне этот бой неинтересен. Для начала они должны перестать околачивать бойцов в прелимах. Кого вообще волнует их бой? Их поединки не продаются. Что касается моего боя, то не знаю, будет это июль или август, но Дана Уайт заверил, что это уже решённый вопрос. Мы с Эдвардсом будем драться за титул, Леону никуда не скрыться», — сказал Ковингтон в интервью InsideFighting.

Ранее Бёрнс сообщил, что победитель его боя с Мухаммадом станет следующим в очереди на титульный бой.

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