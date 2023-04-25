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«Это была самооборона». В команде Диаза отреагировали на новость о возможном аресте бойца

«Это была самооборона». В команде Диаза отреагировали на новость о возможном аресте бойца
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Зак Розенфилд, представитель американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, высказался о возможном аресте американца за уличную драку.

Ранее в сети появилось видео, на котором Диаз проводит удушающий приём мужчине в ходе уличной драки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза, которому теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

«Адвокат Нейта уже связался с судебными властями в Новом Орлеане и ждёт возможности представить прокурору все факты о данном инциденте, которые явно указывают на то, что тренированный боец Родни Петерсен агрессивно преследовал Нейта с намерением вступить с ним в драку, а Нейт действовал исключительно в рамках самообороны», — приводит MMAJunkie заявление Розенфилда.

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