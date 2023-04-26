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Холлоуэй: было бы хорошо подняться в лёгкий вес с поясом чемпиона

Холлоуэй: было бы хорошо подняться в лёгкий вес с поясом чемпиона
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Бывший чемпион в полулёгкой весовой категории UFC Макс Холлоуэй считает, что может получить ещё один поединок с Алексом Волкановски. Этим боец объясняет своё решение пока не переходить в лёгкий вес.

«Посмотрим, что будет дальше. Я общался со своим менеджером по этому поводу, и он сказал, что если бы в UFC хотели видеть меня в лёгком дивизионе, то настояли бы на этом. Но этого не произошло. Было бы хорошо подняться в лёгкий вес с поясом чемпиона. Такой план. Если бы в UFC не задумывались о моём четвёртом поединке с Волкановски, то уже надавили бы на меня и сказали, что я должен подняться в весе», — сказал Холлоуэй в шоу The MMA Hour.

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй трижды встречались между собой. Все три раза это были титульные поединки, и трижды побеждал Волкановски — дважды единогласным решением судей и один раз раздельным.

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