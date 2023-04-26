Стал известен новый соперник Абубакара Нурмагомедова

Новым соперником российского бойца смешанных единоборств Абубакара Нурмагомедова станет бразилец Элизеу Залески, сообщил MMA Fighting.

Спортсмены встретятся на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня. Залески вернётся в октагон впервые за 20 месяцев после допинговой дисквалификации. Залески был дисквалифицирован USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280 в октябре 2022 года, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.