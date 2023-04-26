Стал известен новый соперник Абубакара Нурмагомедова

Новым соперником российского бойца смешанных единоборств Абубакара Нурмагомедова станет бразилец Элизеу Залески, сообщил MMA Fighting.
Спортсмены встретятся на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня. Залески вернётся в октагон впервые за 20 месяцев после допинговой дисквалификации. Залески был дисквалифицирован USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.
Свой последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280 в октябре 2022 года, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.
- 26 апреля 2023
-
08:51
-
00:55
- 25 апреля 2023
-
23:54
-
22:53
-
22:17
-
21:55
-
21:18
-
20:52
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
19:17
-
18:05
-
17:27
-
17:17
-
16:59
-
16:18
-
16:16
-
16:09
-
15:58
-
15:17
-
14:31
-
14:21
-
14:11
-
14:05
-
13:57
-
13:56
-
13:36
-
12:49
-
12:30
-
11:49
-
11:30
-
11:26
-
10:34
-
10:15