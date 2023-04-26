Бикрёв: Павлович более чем достоин титульного боя, на 100% заслужил
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Чемпион лиги AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался по поводу российского бойца UFC Сергея Павловича, который на минувших выходных одержал уверенную победу в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом.
«Было видно, что Блэйдс подготовился к ударной технике Серёжи. Были заготовки и неприятные попадания. Но в целом удивило, что Блэйдс не стал бороться. Когда только пропустил, один раз что‑то попытался. Серёга – красавец!
Сейчас с титулом какая‑то непонятная история – не знаю, что там будет с Джоном Джонсом. Я бы поставил Павловича либо со Стипе Миочичем, либо с Сирилем Ганом. Серёга более чем достоин титульного боя, на 100% заслужил», — приводит слова Бикрёва «Матч ТВ».
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