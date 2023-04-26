Стала известна предварительная дата боя Бетербиев — Смит

Известный промоутер Эдди Хирн предложил провести поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом 29 июля в Ливерпуле.

В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022-го Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.