Стала известна предварительная дата боя Бетербиев — Смит
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Известный промоутер Эдди Хирн предложил провести поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом 29 июля в Ливерпуле.
В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022-го Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.
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