Кормье: бой со Стипе Миочичем будет шагом назад для Павловича

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье дал совет россиянину Сергею Павловичу.

«На месте Павловича я бы стал запасным на бой Джонса и Миочича, как он делал это в поединке Джонса и Гана. Я бы просто сделал вес и посидел в качестве подмены. По крайней мере, я заработал бы немного денег. Любой другой поступок Павловича — шаг назад для него. Даже бой против Стипе Миочича будет шагом назад для Сергея. Не знаю, нужно ли ему это», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в первом раунде. Таким образом, Павлович продлил победную серию в UFC до шести побед. Причём все они были добыты в первом раунде. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.

Действующим чемпионом в тяжёлом дивизионе является Джон Джонс. На первом месте рейтинга располагается француз Сириль Ган.