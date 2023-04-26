Ковингтон объяснил, почему он заслужил получить титульный поединок
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон рассказал, почему он достоин получить титульный поединок.
«В последних пяти боях я побил не просто претендентов на титул, а кандидатов в Зал славы UFC. Пять боёв — пять избитых чемпионов мира. А какие телерейтинги я обеспечиваю? Зрители не хотят видеть никого так сильно, как меня. Колби Ковингтон и есть полусредний дивизион. Жду не дождусь, когда стану абсолютным чемпионом мира этим летом», — сказал Ковингтон в интервью InsideFighting.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказывал, что Колби Ковингтон подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.
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