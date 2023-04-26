«Решение судей критикуют только новички». Пимблетт — про спорный бой с Гордоном
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Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу фанатов, которые критикуют решение судей в его бою с Джаредом Гордоном на турнире UFC 282. Пимблетт в том бою победил.
«Я победил, и мнение трёх человек, сидящих в клетке, судей, имеет значение. Они отдали победу мне, парень, единогласно. Поэтому, когда люди говорят, что это худшее ограбление и всё такое, можно сказать, что они совсем новички в этом спорте и никогда не видели бой Шогана против Мачиды.
Это был близкий бой, я не понимаю, как можно назвать близкий бой ограблением. Я думал, что на чёртовом UFC London были гораздо более вопиющие случаи», — приводит слова Пимблетта BJ Penn.
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