Олейник: хотелось заканчивать карьеру не где-то далеко, а где-нибудь у себя
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник рассказал, почему он принял решение вернуться в Россию.
«Мне и менеджеры предлагали, и практически каждая организация предлагала контракт на один-два боя. Условия были неплохие, схожие с моими последними условиями в UFC, но хотелось вернуться к своим и здесь же потренироваться и подраться. Все мне прочили, что я уехал в Америку, но я не с концами уехал. Я там тренировался, а сейчас надо будет это доказывать. Я говорю это шутя, потому что не стремлюсь кому-то что-то доказать, а делаю всё для себя.
Хотелось заканчивать карьеру не где-то далеко, а где-нибудь у себя. Может, годик-два подерёмся, а там посмотрим. Закончить я бы хотел на родной земле», — приводит слова Олейника Metaratings.
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