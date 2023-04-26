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Стрикленд рассказал о домашнем насилии и изменах со стороны его жены

Стрикленд рассказал о домашнем насилии и изменах со стороны его жены
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Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд разместил новый пост в социальных сетях, в котором пожаловался на домашнее насилие со стороны его жены.

«Я не люблю об этом рассказывать, но пришло время… Я являюсь человеком, пережившим домашнее насилие.

В прошлом у меня были очень тяжёлые отношения. В них присутствовало физическое насилие и словесные унижения. Однажды я получил несколько ударов по лицу без какой-либо причины… И это я ещё не говорю о постоянных изменах…» — написал Стрикленд в социальных сетях.

В активе Стрикленда 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед. У Абусупьяна Магомедова 25 побед в 30 боях в ММА.

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