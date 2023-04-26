Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов вошёл в топ-3 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog

Хабиб Нурмагомедов вошёл в топ-3 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog
Комментарии

Издание Sherdog опубликовала список из десяти лучших бойцов смешанных единоборств, выступавших с 2010-го по 2019-й год. Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял третье место.

Топ-10 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog:

1. Джон Джонс
2. Деметриус Джонсон
3. Хабиб Нурмагомедов
4. Даниэль Кормье
5. Аманда Нуньес
6. Жозе Альдо
7. Конор Макгрегор
8. Стипе Миочич
9. Генри Сехудо
10. Андерсон Сильва

Напомним, что на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023