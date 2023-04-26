Хабиб Нурмагомедов вошёл в топ-3 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog

Издание Sherdog опубликовала список из десяти лучших бойцов смешанных единоборств, выступавших с 2010-го по 2019-й год. Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял третье место.

Топ-10 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Хабиб Нурмагомедов

4. Даниэль Кормье

5. Аманда Нуньес

6. Жозе Альдо

7. Конор Макгрегор

8. Стипе Миочич

9. Генри Сехудо

10. Андерсон Сильва

Напомним, что на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.