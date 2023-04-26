Бойцы RCC отправились на помощь пострадавшим от пожара в Свердловской области

Бойцы отечественного MMA-промоушена RCC выступили в качестве волонтёров для помощи пострадавшим от пожара в Свердловской области.

Артур Караваев, Михаил Рагозин, Павел Гордеев отправились в посёлок Сосьва, где произошло возгорание лесопилки, с гуманитарной помощью. Из Екатеринбурга в зону бедствия спортсмены доставят четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды.

Фото: RCC

Фото: RCC

Фото: RCC

Напомним, о трагедии в посёлке Сосьва Свердловской области стало известно вчера, 25 апреля. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 9 тыс. квадратных метров и уничтожил около сотни домов. В результате пожара погиб 62-летний мужчина. Местных жителей, оставшихся без крова, эвакуировали в школу №1 и Дом культуры.