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«Я благодарен за то, что он победил меня». Адесанья обратился к Перейре после реванша

«Я благодарен за то, что он победил меня». Адесанья обратился к Перейре после реванша
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о своём противостоянии с бразильцем Алексом Перейрой.

«Я люблю эту игру. Ничто на планете не сравнится с тем, чтобы поставить всё на карту. Один выстрел, весь мир смотрит… а потом удар! И история. Наши легенды навсегда будут связаны благодаря истории, которую мы рассказали искусством насилия.

Я благодарен за это соперничество и благодарен за то, что он победил меня. Это заставило меня стать лучше. Теперь я сделал это с ним. Уважение воину из Бразилии Алексу Перейре!» – написал Адесанья в социальных сетях.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 281 в ноябре и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. Реванш возглавил UFC 287, и на этот раз Адесанья победил нокаутом во втором раунде.

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