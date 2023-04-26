Белал Мухаммад назвал свой вес за десять дней до боя с Бёрнсом

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад рассказал о подготовке к претендентскому поединку с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бой состоится 7 мая на турнире UFC 288 в Нью-Джерси (США). В частности, боец сообщил, что его вес на 8,6 кг (19 фунтов) превышает лимит дивизиона.

«У меня была пара случаев, когда мне приходилось быстро сбрасывать вес. Однако для меня важен не вес, а выступление в ночь боя и кондиции», – приводит слова Мухаммада издание ESPN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мухаммад досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди, нанеся ему первое поражение в карьере. Бёрнс на UFC 287 одолел звёздного американца Хорхе Масвидаля.