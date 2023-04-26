Федерация бокса США вышла из состава IBA

Федерация бокса США официально объявила о выходе из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Сообщается, что совет федерации единогласно принял решение о выходе, которое, согласно заявлению, было обусловлено такими нарушениями IBA, как «отсутствие уважения к олимпийскому движению», «попытка саботировать боксёрскую квалификационную систему в преддверии XXXIII Олимпийских игр в Париже», «несоблюдение требований МОК, запрещающих спортсменам, чьи управляющие органы находятся под санкциями, выступать под нейтральными флагами».
Американская боксёрская федерация также сообщила о создании международной организации под названием «Всемирный бокс», куда также войдёт и Великобритания.
Ранее сборная США отказалась от выступления на мужском и женском чемпионатах мира 2023 года.
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