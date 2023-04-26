«Претендент, которого никто не знает». Мокаев высмеял резервиста боя Морено — Пантожа
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев высмеял в социальных сетях американца Брэндона Ройвала (15-6), который, как ожидается, станет запасным для титульного поединка между мексиканцем Брэндоном Морено и бразильцем Александром Пантожей.
«Добро пожаловать, Брэндон! На твой профиль перешло больше людей из моей истории в социальных сетях, чем у тебя подписчиков. Претендент, которого никто не знает», – написал Мокаев.
Напомним, поединок Морено – Пантожа состоится на турнире UFC 290, который пройдёт 9 июля в Лас-Вегасе (США).
В последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Мокаев сразился с бразильцем Жафелом Фильо и победил удушающим приёмом в третьем раунде.
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