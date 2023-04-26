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Видео: Шумейкер толкнул Кудряшова на битве взглядов

Видео: Шумейкер толкнул Кудряшова на битве взглядов
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Состоялась пресс-конференция в преддверии боксёрского вечера от промоушена Pravda, который пройдёт завтра, 27 апреля, во Владикавказе. В главном бою бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов сразится с американцем Сэмом Шумейкером.

Бойцы провели дуэль взглядов, не обошедшуюся без инцидента, который, к счастью, не получил продолжения.

В своём последнем бою в сентябре Кудряшов в рамках шоу от лиги Hardcore сразился с соотечественником Сосланом Асбаровым и уступил единогласным судейским решением.

Сэм Шумейкер ранее выступал в промоушене Bare Knuckle FC на голых кулаках. До этого американец дрался в профессиональном боксе, завершив выступления после пяти побед и одного поражения.

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