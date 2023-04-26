Американский экс-чемпион: говорю вам, Хэйни не будет легко в бою с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Это хороший поединок. Если бы мне пришлось выбрать победителя, то я бы поставил на Хэйни, у него хороший джеб, он моложе и сильнее. Но я считаю, что Ломаченко сможет дать ему бой, поединок получится конкурентным.
Ломаченко считается серьёзным аутсайдером? В боксе всё меняется быстро. Но я так не считаю. Поединок получится близким. Ломаченко будет сражаться. Говорю вам, Хэйни не будет легко», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года
- 27 апреля 2023
-
00:35
-
00:11
- 26 апреля 2023
-
23:44
-
23:09
-
23:07
-
22:34
-
22:18
-
21:54
-
21:06
-
20:56
-
20:33
-
20:14
-
19:14
-
18:33
-
18:01
-
17:29
-
16:22
-
16:04
-
15:32
-
15:28
-
14:29
-
13:57
-
13:02
-
12:57
-
12:51
-
12:13
-
11:46
-
11:42
-
10:53
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
09:54
-
08:51
-
00:55