Американский экс-чемпион: говорю вам, Хэйни не будет легко в бою с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко. Бой состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Это хороший поединок. Если бы мне пришлось выбрать победителя, то я бы поставил на Хэйни, у него хороший джеб, он моложе и сильнее. Но я считаю, что Ломаченко сможет дать ему бой, поединок получится конкурентным.

Ломаченко считается серьёзным аутсайдером? В боксе всё меняется быстро. Но я так не считаю. Поединок получится близким. Ломаченко будет сражаться. Говорю вам, Хэйни не будет легко», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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