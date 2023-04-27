Райан Гарсия заявил о желании провести реванш с Джервонтой Дэвисом
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 KO) заявил о желании провести реванш с соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
«Это был отличный бой. И когда-нибудь я надеюсь заполучить реванш. Очевидно, я должен одержать несколько побед. Надеюсь, мы ещё встретимся. Что здесь ещё можно сказать», – приводит слова Гарсии издание BoxingScene.
Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон раскритиковал Гарсию за выступление в поединке с Дэвисом.
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