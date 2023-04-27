«Сделаю всё, чтобы первый пояс отправился в Казахстан». Ермеков продлил контракт с Ural FC

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков заключил новое соглашение с лигой Ural FC. Ожидается, что средневес выступит на ближайшем турнире организации.
«Ural FC предложили мне контракт на хороших условиях. Да, у меня были и другие предложения. Но я уже провёл один бой в этой лиге, и мне очень понравилось отношение со стороны руководства и сотрудников организации. С ними действительно приятно работать. Поэтому будем вместе писать историю нового промоушена. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы первый чемпионский пояс Ural FC отправился в Казахстан», — сказал Даурен.
35-летний Ермеков дебютировал в Ural FC в марте на турнире в Самаре, одолев в реванше Гамзата Хирамагомедова удушающим приёмом.
В смешанных единоборствах в активе Даурена 17 побед при пяти поражениях. Он становился чемпионом лиги Naiza, лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, а также дважды брал серебро чемпионатов мира по любительским MMA.
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