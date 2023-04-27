Олейник рассказал, как пройдёт его бой с Томпсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу предстоящего поединка с бывшим бойцом UFC Оли Томпсоном 26 мая в Москве.

«Лично не знаком, совсем недавно узнал, что он будет… наверное, дней десять назад. Ну, крепкий англичанин, здоровый. И на земле будем с ним рубиться, и постараемся, чтобы порадовались за нашу страну», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: