Олейник рассказал, как пройдёт его бой с Томпсоном
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу предстоящего поединка с бывшим бойцом UFC Оли Томпсоном 26 мая в Москве.
«Лично не знаком, совсем недавно узнал, что он будет… наверное, дней десять назад. Ну, крепкий англичанин, здоровый. И на земле будем с ним рубиться, и постараемся, чтобы порадовались за нашу страну», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.
В октябре 2022 года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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