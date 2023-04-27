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Глава ONE Championship намекнул на контракт с Фрэнсисом Нганну

Глава ONE Championship намекнул на контракт с Фрэнсисом Нганну
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Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг намекнул на скорое подписание контракта с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, то, что предложу я, должно сработать. Это должно сработать для нас. Скоро все услышат большие новости о Фрэнсисе», — сказал Ситйодтонг.

Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года он ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что на решение покинуть промоушен повлияло его недовольство условиями контракта.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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