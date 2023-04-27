Корешков поднялся на одну строчку в рейтинге Bellator, хотя больше года не проводил боёв
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Промоушен Bellator опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Бывший чемпион промоушена в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поднялся на одну строчку и теперь занимает шестое место в своём дивизионе.
Стоит отметить, что Халид Муртазалиев поднялся на одну строчку выше, сейчас он идёт девятым в среднем весе. Джулиус Энгликас проиграл три боя подряд, но получил +2 строчки в полутяжёлом весе.
Патрик Микс впервые вошёл в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от категории.
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