Корешков поднялся на одну строчку в рейтинге Bellator, хотя больше года не проводил боёв

Промоушен Bellator опубликовал обновлённый рейтинг бойцов. Бывший чемпион промоушена в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поднялся на одну строчку и теперь занимает шестое место в своём дивизионе.

Стоит отметить, что Халид Муртазалиев поднялся на одну строчку выше, сейчас он идёт девятым в среднем весе. Джулиус Энгликас проиграл три боя подряд, но получил +2 строчки в полутяжёлом весе.

Патрик Микс впервые вошёл в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от категории.