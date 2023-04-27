Ирина Алексеева провела первую фотосессию в UFC
Поделиться
Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева провела свою первую фотосессию в промоушене UFC, контракт с которым она недавно подписала.
Видео доступно в сообществе VK UFC.
Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США).
Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.
Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
11:10
-
11:07
-
10:21
-
10:01
-
09:58
-
09:57
-
09:51
-
07:00
-
01:16
-
00:59
-
00:35
-
00:11
- 26 апреля 2023
-
23:44
-
23:09
-
23:07
-
22:34
-
22:18
-
21:54
-
21:06
-
20:56
-
20:33
-
20:14
-
19:14
-
18:33
-
18:01
-
17:29
-
16:22
-
16:04
-
15:32
-
15:28
-
14:29
-
13:57
-
13:02
-
12:57
-
12:51
Партнерский контент