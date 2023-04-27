Ирина Алексеева провела первую фотосессию в UFC

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева провела свою первую фотосессию в промоушене UFC, контракт с которым она недавно подписала.

Видео доступно в сообществе VK UFC.

Алексеева проведёт дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 223, который состоится 30 апреля в Лас-Вегасе (США).

Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер (7-3), для которой предстоящее выступление станет уже шестым в сильнейшей организации мира.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.