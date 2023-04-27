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Магомед Исмаилов станет специальным гостем на церемонии взвешивания бойцов карда RCC Hard

Магомед Исмаилов станет специальным гостем на церемонии взвешивания бойцов карда RCC Hard
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Завтра в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге состоится церемония взвешивания бойцов карда RCC HARD. Известный российский боец Магомед Исмаилов станет специальным гостем мероприятия.

Полный кард турнира RCC Hard:

1-я пара 3 р. по 2 мин., 63 кг | Кулачный бой
Морозов Эдуард (1-0) vs Марк Цитцер (2-2)

2-я пара 3 р. по 2 мин., 70 кг | Кулачный бой
Щупов Артём (2-0) vs Янович Михаил (6-0)

3-я пара 3 р. по 2 мин., 72 кг | Кулачный бой
Махмадсафаров Наимджон vs Мещеркин Вячеслав (3-0)

4-я пара 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачные бой
Савин Дмитрий (4-1) vs Зубков Василий (0-1-1)

5-я пара 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачные бой
Тюстюбаев Денис (4-1) vs Ресенчук Глеб (дебют)

6-я пара 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой
Степанов Константин (4-1) vs Берестовский Дмитрий (2-0)

7-я пара 3 р. по 2 мин., до 65 кг | Кулачный бой
Великдус Александр (4-1) vs Чехонадский Владимир (4-2)

8-я пара 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой
Усубов Микаил (дебют) vs Скобенко Герман (2-1-1)

9-я пара 3 р. по 2 мин., до 95 кг | Кулачный бой
Деревянко Александр (2-1) vs Зарипов Адель (дебют)

10-я пара 3 р. по 2 мин., до 85 кг | Кулачный бой
Ларкин Александр (2-0) vs Мясников Валерий (дебют)

11-я пара 3 р. по 2 мин., до 77 кг | Кулачный бой
Махмуродов Файзали (3-2) vs Сульгин Максим (дебют)

12-я пара 3 р. по 2 мин., до 100 кг | Кулачный бой
Фомичёв Олег (4-0) vs Багужаев Ахмет (1-0)

13-я пара 3 р. по 2 мин., до 60 кг | Кулачный бой
Кузнецов Никита (Дебют) vs Салбырын Чингис Хан (4-0)

14-я пара 3 р. по 2 мин., 93 кг | Кулачный бой
Кельбиханов Дауд (10-1) vs Колобегов Михаил (дебют)

15-я пара 5 р. по 2 мин., 85 кг | Кулачный бой
Калинин Сергей (3-2) vs Кристиано Фролич (дебют)

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