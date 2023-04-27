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Флойд Мейвезер проведёт боксёрский поединок с внуком известного мафиози

Флойд Мейвезер проведёт боксёрский поединок с внуком известного мафиози
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Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер запланировал свой следующий выставочный бой. В нём он встретится с Джоном Готти III, внуком иконы организованной преступности Джона Готти.

Мероприятие будет называться Last Name Matter и состоится в воскресенье, 11 июня, в Санрайзе, штат Флорида.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Его называют лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.

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