Глава ONE Championship: Малыхин — сложный вызов для Нганну

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг считает, что российский боец Анатолий Малыхин станет сложным вызовом для бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Мне нравится Фрэнсис, он многое даёт, но ему будет трудно в нашем дивизионе тяжёлого веса, если быть откровенным. Я говорил об этом публично. Это тяжёлый вызов для Фрэнсиса — посмотрите на Анатолия Малыхина. У него 12-0, он обладает нокаутирующей силой. Но в то же время у Фрэнсиса есть фактор X — он огромный монстр.

У него куча предложений на столе. Он очень вдумчивый, методичный и осторожный, и в то же время он очень принципиальный человек», — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post.