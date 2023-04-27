Гудридж — о Фёдоре Емельяненко: во время его пребывания в Pride он был лучшим
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Прославленный канадский боец Гарри Гудридж высказал своё мнение по поводу россиянина Фёдора Емельяненко.
«Во время пребывания в Pride он был лучшим, потому что делал всё очень хорошо. А ещё он бил как грузовик. Это было жёстко, нам приходилось мириться с этим. Он был жёстким бойцом», — приводит слова Гудриджа Sportskeeda.
В 2003 году Емельяненко нокаутировал Гудриджа на 69-й секунде боя.
В феврале Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин встретился с американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего Фёдор провёл 47 поединков, в которых одержал 40 побед.
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