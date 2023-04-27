Стала известна прибыль организаторов за боксёрский поединок Дэвиса и Гарсии

Бой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, который состоялся в минувшую субботу в Лас-Вегасе, собрал около 1,2 миллиона платных просмотров в США, сообщили источники Fight Freaks Unite.

Бой Дэвис — Гарсия также принёс примерно $ 22,8 млн на арене T-Mobile Arena при заявленной аудитории в 20 842 зрителя.

«Хотя на данный момент я не могу официально подтвердить окончательные цифры, очевидно, что этот бой принёс незабываемый нокаут на ринге и укрепил Showtime в качестве сети №1 в боксе.

Мы знали, что это событие будет особенным и что оно способно привлечь аудиторию, выходящую за пределы поклонников бокса. Танк и Райан доказали, что когда лучшие встречаются с лучшими, спортивный мир будет за этим следить», — сказал президент Showtime Sports Стивен Эспиноза.