«Губы в разную сторону, бороду унесло». Исмаилов показал, как пропустил удар

Известный российский боец смещанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками забавными размышлениями на тему пропущенного удара.
«Что важно, когда пропустил удар, от которого брызги пота с твоей головы разлетелись по всему рингу. Губы в разную сторону, бороду унесло от ударной волны вправо, один зрачок закатился, и твой нос впервые смог увидеть твоё ухо.
Самый важный элемент — это правый глаз, который продолжает всё контролировать. Неважно, насколько сильно ты бьёшь, важно какой держишь удар. Аещё важнее – уклончики», — написал Исмаилов.
Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова
Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова
В общей сложности Исмаилов провёл в ММА 22 боя, в которых одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.
Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:
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