Чейл Соннен: меня попросили заменить Такера Карлсона

Двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал, что ему якобы предложили место популярного ведущего Такера Карлсона, который недавно покинул информационный канал Fox News.

«Меня попросили заменить Такера Карлсона», — написал Соннен.

24 апреля Fox News объявил, что прекращает работу с телеведущим Такером Карлсоном. Он был популярным политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и активной критикой в адрес президента США Джо Байдена.

Соннен за время карьеры провёл 49 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 31 победу (восемь нокаутом) и потерпел 17 поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

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