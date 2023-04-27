Майкл Чендлер показал актуальную физическую форму

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Напомним, в настоящий момент Чендлер принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда американца противостоит сборной экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Ранее Макгрегор заявлял, что бой пройдёт ориентировочно летом.
Чендлер в последнем поединке встречался с американцем Дастином Порье и проиграл ему. Это произошло в ноябре прошлого года.
Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл также Порье.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:
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