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Майкл Чендлер показал актуальную физическую форму

Майкл Чендлер показал актуальную физическую форму
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Напомним, в настоящий момент Чендлер принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда американца противостоит сборной экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Ранее Макгрегор заявлял, что бой пройдёт ориентировочно летом.

Чендлер в последнем поединке встречался с американцем Дастином Порье и проиграл ему. Это произошло в ноябре прошлого года.

Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл также Порье.

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