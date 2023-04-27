«Позор, действительно позор». Тедди Атлас жёстко высказался об Уайте за бой с Фьюри

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас раскритиковал бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Диллиана Уайта за выступление в поединке с действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Когда дерёшься с бойцом, который действует в определённом стиле, ты должен быть готов к этому стилю – это твоя задача. У Фьюри есть свой стиль, он дерётся на дистанции и старается подловить соперников джебом.

Диллиан Уайт понятия не имел, что делать. Позор, действительно позор, насколько он был неподготовлен. Все это видели. Казалось, он понятия не имел, как справиться с Фьюри и что вообще нужно делать», — сказал Атлас на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

Напомним, бой Фьюри и Уайта проходил в прошлом году, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

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