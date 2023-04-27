Дмитрий Кудряшов нокаутировал американца Сэма Шумейкера в первом раунде

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов победил американца Сэма Шумейкера. Спортсмены встречались во Владикавказе в ходе боксёрского вечера, организованного промоушеном Pravda. Кудряшов добыл победу в первом раунде, отправив соперника в нокаут.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года на «ЦСКА-Арене», Кудряшов в рамках шоу от лиги Hardcore встречался с соотечественником Сосланом Асбаровым. Поединок продлился всю дистанцию. Кудряшов проиграл единогласным судейским решением.

Шумейкер ранее выступал в промоушене Bare Knuckle FC на голых кулаках. До этого американец дрался в профессиональном боксе, завершив выступления после пяти побед и одного поражения.