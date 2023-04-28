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Видео нокаута в поединке Дмитрия Кудряшова и Сэма Шумейкера

Видео нокаута в поединке Дмитрия Кудряшова и Сэма Шумейкера
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В ночь с 27 на 28 апреля мск во Владикавказе состоялся боксёрский вечер, организованный промоушеном Pravda. В главном поединке спортивного мероприятия встречались бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов и спортсмен из США Сэм Шумейкер. Кудряшов победил в первом раунде, отправив оппонента в нокаут.

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Боец». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В предыдущем поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года, Дмитрий встречался с соотечественником Сосланом Асбаровым. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Асбарова единогласным судейским решением.

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