Кормье пошутил над списком лучших бойцов в истории Хабиба Нурмагомедова

Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье пошутил над списком величайших бойцов в истории по версии бывшего чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
«Знаете, что мне нравится в списке Хабиба? Имена написаны все вместе, в этом списке нет пробелов. Он также переименовал пятерых из этих парней, он изменил имя Деметриуса Джонсона. Он ставит Генри Сехудо с буквой «H» вместо «J», мне это нравится! Мне нравится, что Хабиб такой: «Эй, я зову тебя, как хочу!». Да, мне это нравится!… Он не хочет ставить пробелы, он мужчина», — приводит слова Кормье BJ Penn.
Напомним, сам Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году с рекордом в ММА 29-0.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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