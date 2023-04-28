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Тренер Штыркова рассказал о проблемах Ивана перед реваншем с Исмаиловым

Тренер Штыркова рассказал о проблемах Ивана перед реваншем с Исмаиловым
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Михаил Шевелёв, тренер Ивана Штыркова по боксу, высказался о его поединке с Магомедом Исмаиловым. Бой состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Исмаилова решением большинства судей.

«Парни показали неплохой уровень, но Иван не раскрылся в этом бою. Процентов 70% показал от возможного, не больше. Этому есть несколько причин. Например, травма плеча, отсутствие спарринг-партнёра. Где-то недоработали, где-то перебрали. Не хватало чуть-чуть взрывов, ещё чего-то.

Хотелось, чтобы Штырков выиграл. И бой был такой… Я думал, что Иван выигрывает. Нужно было добавлять, рисковать даже. Шанс нокаутировать был», — сказал Шевелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Дацик ответил Штыркову на критику:

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