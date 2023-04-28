Тренер Стерлинга назвал деталь, из-за которой Генри Сехудо может проиграть ему

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, поделился мыслями о предстоящем поединке своего подопечного с Генри Сехудо. Их бой должен состояться в ночь с 6 на 7 мая в Нью-Джерси (США) на турнире UFC 288. По мнению Лонго, Сехудо думает, что понимает стиль Стерлинга, и это может сыграть против него.

«Я думаю, у Алджо такой настрой, что он просто выйдет и будет драться. Чем больше я узнаю его, тем больше ценю. Что касается Генри, то он изучает Алджамейна. Не думаю, что он бездельничает. Полагаю, он постарается показать лучшую версию самого себя.

Однако трёхлетний простой – это трёхлетний простой. Надеюсь, этот фактор будет иметь значение. А вообще он не глупый парень, мне нравится, как он разбирает бои. Но мне кажется, что он просто не замечает Алджо. Он видит в нём что-то, что, по его мнению, легко сможет использовать. И я думаю, что это может быть его ошибкой», — приводит слова Лонго MMAJunkie.

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