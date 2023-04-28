Названы имя следующего соперника Максима Гришина в UFC и дата боя

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин, выступающий в полутяжёлом весе UFC (до 93 кг), 3 июня проведёт поединок с представителем Бразилии Филипе Линсом. Бой состоится на турнире UFC Vegas 74. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Алекс Бехунин.

Напомни, Гришин и Линс должны были провести поединок друг с другом ещё в прошлом году. Бойцы должны были встретиться в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 61. Однако противостояние было отменено.

Гришин в своём последнем поединке, состоявшемся в феврале прошлого года, встречался с американцем Уильямом Найтом и одолел его единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

Что касается Линса, то он в последнем поединке встречался с представителем США Овинсом Сен-Прё и победил его в первом раунде.

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