Названы имя следующего соперника Максима Гришина в UFC и дата боя

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин, выступающий в полутяжёлом весе UFC (до 93 кг), 3 июня проведёт поединок с представителем Бразилии Филипе Линсом. Бой состоится на турнире UFC Vegas 74. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Алекс Бехунин.
Напомни, Гришин и Линс должны были провести поединок друг с другом ещё в прошлом году. Бойцы должны были встретиться в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 61. Однако противостояние было отменено.
Гришин в своём последнем поединке, состоявшемся в феврале прошлого года, встречался с американцем Уильямом Найтом и одолел его единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.
Что касается Линса, то он в последнем поединке встречался с представителем США Овинсом Сен-Прё и победил его в первом раунде.
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