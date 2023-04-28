Адесанья признался, что за неделю до боя с Перейрой на UFC 287 получил травму колена

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что поединок с бразильцем Алексом Перейрой проводил с травмой колена. Её он получил за неделю до боя. Речь идёт о разрыве медиальной коллатеральной связки.
«Со мной случалось такое и раньше. Мой дебют в UFC состоялся через три недели после того, как я повредил правую лодыжку. Помню, как на следующий день позвонил физиотерапевту и сказал: «Эй, мне нужно увидеться с тобой завтра как можно скорее». Поэтому и в этот раз я подумал, что справлюсь», – приводит слова Адесаньи CBS Sports со ссылкой на его выступление на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.
Бой Адесаньи и Перейры проходил в ночь с 8 на 9 апреля мск в Майами на UFC 287. Поединок продлился два раунда и закончился победой Исраэля нокаутом.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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