RCC Hard и телеканал «Че!» подписали соглашение о сотрудничестве
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RCC Hard и телеканал «Че!» подписали соглашение о сотрудничестве. Первый турнир по кулачным боям могут посмотреть до 4,7 млн человек*.
Эфирный федеральный телеканал «Че!» покажет главный кард турнира из пяти поединков. По данным MediaScope, в среднем в выходной день канал смотрят до 4,7 млн человек*.
* Среднесуточный охват ЧЕ в 2023 г. в выходные дни (сб-вс) составляет 4,7 млн. человек (по данным Mediascope, проект TV Index, Россия 0+, 01.01.2023 – 25.04.2023, сутки в целом, по аудитории. «Все 4+»).
Напомним, завтра, 29 апреля, состоится первый турнир RCC Hard, в котором выступят такие именитые кулачные бойцы, как Сергей Кратос, Дауд Стхански, Чингис Хан, Фомич. Бойцовский вечер состоится в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге.
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