Хопкинс рассказал, что нужно изменить Гарсии, чтобы стать великим боксёром

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Бернард Хопкинс высказал мнение, что звёздному американскому легковесу Райану Гарсии следует улучшить навыки по действию в защите.

«Как мне кажется, возвращение Гарсии не заставит себя ждать. Полагаю, сейчас у него есть очень хорошая возможность, чтобы исправить всё, что у него есть из любительского бокса. В первую очередь я говорю о защите. Она у него должна быть плотнее. Хотя это может даться ему непросто. Более того, он может никогда её не поменять и выступать так до конца карьеры. Но если Райан вдруг поинтересуется у меня, то я ему скажу, что ему нужно улучшать защиту – она должна быть жёстче», — сказал Хопкинс на канале FightHype.com в YouTube.

В последнем бою Гарсия встречался с соотечественником Джервонтой Дэвисом и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде, потерпев первое поражение в карьере.

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